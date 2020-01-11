Украина передала Тегерану образцы ДНК родственников погибших в авиакатастрофе

Министерство внутренних дел Украины отправило в Иран образцы ДНК родственников погибших пассажиров лайнера украинского Boeing 737-800.

«Сегодня утром нашим экспертам, работающим на месте трагедии в Тегеране, была отправлена электронная формула ДНК», - сообщили на официальной странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время тела погибших будут опознаны и иранская сторона вернет их Киеву.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Ирана официальных извинений, полного признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Утром 11 января власти иранской республики признали, что украинский самолет был сбит военными случайно, так как лайнер пролетал недалеко от военного объекта страны и был принят за вражеский.

Верховный лидер Али Хаменеи распорядился, чтобы все результаты расследования авиакатастрофы были опубликованы.