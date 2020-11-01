Кипр больше не будет продавать свое гражданство

Так называемая процедура получения «золотых паспортов» с 1 ноября отменяется на Кипре. В правительстве страны выступили за приостановку выдачи паспортов Кипра из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы.

Ранее получить паспорт гражданина Кипра с правом на жительство и работу в Евросоюзе можно было за инвестицию в сумме двух миллионов евро в недвижимость или местную компанию.

Поводом для этого стало расследование телеканала Al Jazeera, журналисты которого, представляясь гражданином Китая, который был осужден у себя на Родине за отмывание денег, позвонили кипрским юристам, риелторам и даже спикеру парламента. Все люди, с которыми они связались, подтвердили, что гражданство республики при наличии денег может получить даже осужденный.

Председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис на фоне скандала подал в отставку. До этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения программы выдачи «золотых паспортов», в результате чего гражданства лишились семь инвесторов. Всего с 2013 по 2019 год подобные паспорта получили более четырех тысяч человек, большинство которых - из России, Китая, Украины, Ливана и Саудовской Аравии.