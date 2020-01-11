Вспышка расплавленной лавы: эффектные кадры извержения вулкана в Мексике
Действующий вулкан Попокатепетль выбросил столб пепла высотой три километра.
© Видео: @webcamsdemexico, Twitter © Фото: @webcamsdemexico, Twitter
Утром в четверг, 9 января, В Мексике произошло извержение самого активного вулкана Попокатепетль. Видеоролик завораживающего явления был снят веб-камерой, установленной в районе вулкана, и опубликован в Twitter-аккаунте.
На кадрах запечатлен момент начала процесса извержения вулкана, когда в кратере происходит вспышка и в воздух выбрасываются «искры» расплавленной лавы, после чего поднимается вихрь густого дыма.
Отмечается, что дымовая колонна с умеренным содержанием золы по высоте составила 3 км.