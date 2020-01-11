Опубликованы первые фото обломков потерпевшего крушение лайнера в Иране

Опубликованы первые фото деталей корпуса украинского Boeing 737-800, который в Иране сбила ракета.

Фото опубликовал в Facebook журналист издания «Цензор.net» Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии по расследованию катастрофы.

© @Zelenskiy / Official

«Вот так выглядят настоящие улики одной из самых шокирующих катастроф, которая унесла жизни 176 человек, в том числе 11 граждан Украины», - написал он в публикации в соцсети.

По словам Бутусова, кадры сделаны на площадке рядом с аэропортом в Тегеране, где идет изучение обломков. Украинские эксперты нашли доказательства поражения носовой части фюзеляжа самолета «Международных авиалиний Украины» 10 января примерно в 22.00 по местному времени. После этого, как утверждает журналист, последовало заявление руководства Ирана.

© @Zelenskiy / Official

Отмечается, что цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа пока не нашли, очевидно, что именно туда пришлось попадание ракеты.

© @Zelenskiy / Official

«От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу», - отмечает Бутусов.

Журналист сообщил, что также удалось найти паспорт гражданина Канады с пробоинами, похожими на следы поражающих элементов.

© @Zelenskiy / Official

«Кабина горела изнутри, следы пожара имеются на внутренней поверхности деталей», - заявил он.

В настоящее время работа экспертов из Украины продолжается. 11 января обнаружены новые детали, пробитые боевыми элементами.

© @Zelenskiy / Official

Напомним, в среду самолет, летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. При происшествии погибли 176 человек, из них 167 пассажиров.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, причиной трагедии стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его приняли за вражеский.