Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы первые фото обломков потерпевшего крушение лайнера в Иране

Александра Арсентьева
13:54 11.01.2020
Отмечается, что цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа пока не нашли; очевидно, что именно туда пришлось попадание ракеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: @Zelenskiy / Official

Опубликованы первые фото деталей корпуса украинского Boeing 737-800, который в Иране сбила ракета.

Фото опубликовал в Facebook журналист издания «Цензор.net» Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии по расследованию катастрофы.

© @Zelenskiy / Official

«Вот так выглядят настоящие улики одной из самых шокирующих катастроф, которая унесла жизни 176 человек, в том числе 11 граждан Украины», - написал он в публикации в соцсети.

По словам Бутусова, кадры сделаны на площадке рядом с аэропортом в Тегеране, где идет изучение обломков. Украинские эксперты нашли доказательства поражения носовой части фюзеляжа самолета «Международных авиалиний Украины» 10 января примерно в 22.00 по местному времени. После этого, как утверждает журналист, последовало заявление руководства Ирана.

© @Zelenskiy / Official

Отмечается, что цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа пока не нашли, очевидно, что именно туда пришлось попадание ракеты.

© @Zelenskiy / Official

«От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу», - отмечает Бутусов.

Журналист сообщил, что также удалось найти паспорт гражданина Канады с пробоинами, похожими на следы поражающих элементов.

© @Zelenskiy / Official

«Кабина горела изнутри, следы пожара имеются на внутренней поверхности деталей», - заявил он.

В настоящее время работа экспертов из Украины продолжается. 11 января обнаружены новые детали, пробитые боевыми элементами.

© @Zelenskiy / Official

Напомним, в среду самолет, летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. При происшествии погибли 176 человек, из них 167 пассажиров.

В субботу ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, причиной трагедии стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его приняли за вражеский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.01.2020, 08:42
Москва призвала все стороны к сдержанности вокруг Ирана
Дата11.01.2020, 13:30
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился к месту базирования в Североморск
Дата06.01.2020, 22:20
«Я горд быть россиянином»: сборная РФ вернулась домой с серебром МЧМ-2020
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата11.01.2020, 06:05
«Звездный налет» для ПВО: «Адъютант» завершит испытания в 2020 году
Дата04.01.2020, 17:23
Опубликованы уникальные исторические снимки дивизии особого назначения имени Дзержинского
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:30 В стране и мире
Видео
Будущее космоса: вице-премьер Борисов высоко оценил работу ИСС имени Решетнева
14:19 В стране и мире
Видео
КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского Boeing в Иране
14:12 В стране и мире
Видео
Кузнице космических кадров исполнилось 60 лет
13:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые фото обломков потерпевшего крушение лайнера в Иране
13:49 В стране и мире
Видео
Вспышка расплавленной лавы: эффектные кадры извержения вулкана в Мексике
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Безупречная точность: момент попадания «Калибра» по мишени
Видео
МиГ-31К выполнил боевую стрельбу «Кинжалом»: видео
Видео
Сокрушительная мощь ВМФ: самые яркие кадры учений в Черном море
Чулпан Хаматова прокомментировала назначение нового худрука «Современника»
Видео
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Крупная пресноводная рыба полностью вымерла
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.