Опубликованы первые фото обломков потерпевшего крушение лайнера в Иране
Опубликованы первые фото деталей корпуса украинского Boeing 737-800, который в Иране сбила ракета.
Фото опубликовал в Facebook журналист издания «Цензор.net» Юрий Бутусов со ссылкой на источник в комиссии по расследованию катастрофы.
«Вот так выглядят настоящие улики одной из самых шокирующих катастроф, которая унесла жизни 176 человек, в том числе 11 граждан Украины», - написал он в публикации в соцсети.
По словам Бутусова, кадры сделаны на площадке рядом с аэропортом в Тегеране, где идет изучение обломков. Украинские эксперты нашли доказательства поражения носовой части фюзеляжа самолета «Международных авиалиний Украины» 10 января примерно в 22.00 по местному времени. После этого, как утверждает журналист, последовало заявление руководства Ирана.
Отмечается, что цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа пока не нашли, очевидно, что именно туда пришлось попадание ракеты.
«От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу», - отмечает Бутусов.
Журналист сообщил, что также удалось найти паспорт гражданина Канады с пробоинами, похожими на следы поражающих элементов.
«Кабина горела изнутри, следы пожара имеются на внутренней поверхности деталей», - заявил он.
В настоящее время работа экспертов из Украины продолжается. 11 января обнаружены новые детали, пробитые боевыми элементами.
Напомним, в среду самолет, летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. При происшествии погибли 176 человек, из них 167 пассажиров.
В субботу ВС Ирана заявили, что украинский лайнер был сбит случайно, причиной трагедии стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его приняли за вражеский.