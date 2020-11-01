«Ожидаемый итог»: эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов в Грузии

Заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков в комментарии «Звезде» заявил, что результаты выборов в Грузии были ожидаемы.

«Итог выборов в Грузии был ожидаемым. Победа "Грузинской мечты" не является неожиданным, поскольку в ее руках находится контроль над властью в стране. Во вторых, в Грузии не появилось какой-либо третьей силы, которая могла бы претендовать на власть. Попытки были, но успехом они не увенчались», - сказал эксперт.

Кроме того, на исход выборов повлияла ситуация с пандемией коронавируса, в ходе которой руководство проявило себя ответственно.

«Я думаю, что в Грузии ничего серьезного не измениться в ближайшее время», - отметил Скаков.

В частности, не будет изменений в отношениях страны как с Россией, так и Западом, резюмировал эксперт.

Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» после обработки более 99% бюллетеней набирает 48,16% голосов, тем самым побеждая на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК страны.