В Москве и Петербурге изменились правила парковки

В трех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – вступили в силу новые правила парковки во дворах жилых домов. Коммерческим перевозчикам запретили оставлять в них машины на стоянку.

С 1 января парковать во дворах запрещено фургоны, грузовики, микроавтобусы и автомобили такси. Такие требования содержатся в приказе Минтранса. Исключение делается для микроавтобусов, которые находятся в личном пользовании.

В новом году в столице также выросли штрафы за неправильную парковку автомобилей и их эвакуацию. Теперь это сумма составляет более 8813 рублей для любых машин, кроме грузовых и негабаритных.