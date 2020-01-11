Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана
Его страницы на фарси, арабском и французском языках продолжают функционировать.
© Фото: Khamenei.Ir, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Социальная сеть Twitter заблокировала официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в нем он сообщал информацию на английском языке.
«Внимание: действие этой учетной записи временно приостановлено», - говорится на странице Хаменеи в социальной сети.
Отмечается, что его страницы на фарси, арабском и французском языках до сих пор работают.