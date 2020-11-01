Один человек погиб при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах

В автомобильном гараже в Мытищах произошел взрыв. Сообщение о неизвестном хлопке около дома 3 по улице Попова поступило в экстренные в 11.50. Всего оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены.

Как сообщили в прокуратуре, при ЧП есть жертвы.

«По имеющейся информации при взрыве в гаражном кооперативе в Мытищах есть погибший и пострадавшие», - заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По предварительной информации экстренных служб, пострадали два человека. Первое подразделение прибыло на место ЧП в 12.00. Спасатели установили, что в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. При этом возгорания не последовало.

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место ЧП выехал прокурор Мытищ Андрей Гвоздев.