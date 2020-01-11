Эксперт оценил шансы выжить после попадания ракеты ПРО в самолет

Военный эксперт Алексей Леонков оценил шансы на выживание пассажирского лайнера в случае попадания в него ракеты ПРО.

«Вопрос - какая ракета и куда попала. Вообще гражданские борта при попадании при таких видов боеприпасов - зенитных ракет - обычно не выживают, потому что основные средства ракет наводятся по тепловому следу, то есть это попадание в двигатель самолета гарантирует его выведение из строя. Военный самолет имеет некую степень защиты и тепловую ловушку, которая снижает вероятность его поражения, у гражданских самолетов этого нет. При попадании зенитной ракеты у гражданских самолетов шансов нет», - объяснил он.

В среду самолет, летевший в Киев, потерпело крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, из них 167 пассажиров - граждане Украины, Канады, Швеции, Ирана, Афганистана и Германии.

В субботу ВС Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит непреднамеренно, причиной трагедии стал человеческий фактор: лайнер пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за вражеский.