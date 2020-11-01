Стая собак окружила подростка в Полярном

Стая собак налетела на проходившего по дороге подростка в городе Полярный. Пятеро взрослых животных с громким лаем подбежали к молодому человеку и не переставали гавкать, пока подросток не замер на месте.

Свидетелем инцидента стала жительница близлежащего дома, которая из окна стала помогать подростку сориентироваться в сложной ситуации.

«Стой! Не двигайся! Они сейчас уйдут», - предупредила женщина мальчика из окна, чтобы он замер и не провоцировал разозленных животных.

Бездомные собаки действительно быстро ретировались и побежали к сородичам, которые ждали их в овраге неподалеку. После того, как видео происшествия появилось в соцсети, комментаторы оставили пояснения, что большая стая собак в этом районе живет уже давно и никто не предпринимает по этому поводу никаких мер. Жители опасаются, что животные могут быть опасны, и произошедший инцидент - тому подтверждение.