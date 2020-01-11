«Никакого расчета быть не могло»: эксперт о причинах авиакатастрофы в Иране

Научный руководитель Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил «Звезде», что никакого расчета при крушении украинского лайнера под Тегераном не было.

«Эта ошибка связана, как правильно объясняют и сами иранцы, с перенапряжением сил, со страхом, что могут быть враждебные самолеты, которые нанесут удар, из-за чего и выстрелили не туда», - сказал академик.

На вопрос, почему Иран сразу не признался в содеянном, он пояснил, что, вероятно, вопрос долго обсуждался в руководстве страны, где все решения принимаются коллегиально.

«Может быть рассчитывали, что удастся это скрыть, возможно, кто-то думал, что никто не разберется и господствующей версией останутся технические неполадки», - отметил Наумкин.

Все кардинально изменилось после того, как определенная информация появилась у сотрудников западных спецслужб и, возможно, у некоторых дружественных государств, потому что сейчас есть спутники и различные системы наблюдения.

«Я думаю, что выстрел ракеты с земли в таком регионе как Ближний Востоке, Средний Восток, Иран не мог остаться незамеченным. Очевидно, что появились убедительные доказательства о запуске ракеты», - утверждает востоковед.

По его мнению, если бы не было данных электронной воздушной, аэрокосмической разведки, а просто была бы комиссия по расследованию с участием международных представителей, то, возможно, удалось бы что-то скрыть.



Пассажирский самолет, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта. По официальным данным, все находившиеся на его борту погибли.