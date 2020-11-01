Первые кадры с места взрыва в Мытищах: под завалами могут находиться люди
В городе Мытищи Московской области прогремел взрыв на территории гаражного комплекса, сообщили местные жители. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах хорошо видно, что в середине гаражного строения обрушилось сразу несколько отсеков. Вокруг разбросаны обломки кирпичей и личных вещей, которые находились внутри гаражей. На месте работают спасатели.
По предварительным данным МЧС, под завалами пострадали два человека.
«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что разрушено 5 гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у 2-частично повреждены стены, возгорания не последовало», - уточнили в ведомстве.
На данный момент к ликвидации последствий происшествия привлекается 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 11 человек и 4 единицы техники.
Ранее сообщалось, что причиной произошедшего стал хлопок газовоздушной смеси.