Первые кадры с места взрыва в Мытищах: под завалами могут находиться люди

В городе Мытищи Московской области прогремел взрыв на территории гаражного комплекса, сообщили местные жители. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, что в середине гаражного строения обрушилось сразу несколько отсеков. Вокруг разбросаны обломки кирпичей и личных вещей, которые находились внутри гаражей. На месте работают спасатели.

По предварительным данным МЧС, под завалами пострадали два человека.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений​ было установлено, что разрушено 5 гаражей: у трех обрушились​ кровельные перекрытия, у​ 2-частично повреждены стены,​ возгорания не последовало», - уточнили в ведомстве.

На данный момент к ликвидации последствий происшествия​ привлекается 26 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – 11 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что причиной произошедшего стал хлопок газовоздушной смеси.