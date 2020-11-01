В подмосковных Мытищах прогремел взрыв
Инцидент произошел на территории гаражного комплекса на улице Попова.
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В городе Мытищи Московской области прогремел взрыв в гараже сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Уточняется, что инцидент произошел на территории гаражного комплекса на улице Попова.
«Предварительно, под завалами находятся три человека», - сказали в ведомстве.
По предварительным данным, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.