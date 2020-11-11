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Иммунолог объяснил особенности бессимптомного течения COVID-19

Светлана Головина
21:57 11.11.2020
По словам специалиста, после выработки антител инфекционный процесс в организме человека заканчивается.
Иммунолог объяснил особенности бессимптомного течения COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Бессимптомное течение коронавируса не представляет для человека опасности, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

 «При нем (бессимптомном течении, - прим ред) человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья. Это не заболевание, это бессимптомное течение инфекции», - пояснил специалист.

По словам Болибок,  говорить, что «человек болеет бессимптомно некорректно», поскольку при заболевании «всегда есть симптомы».

Иммунолог отметил, что при бессимптомном течении человек получает инфекцию, которая некоторое время живет на слизистой, после чего иммунная система активизируется и вырабатывает антитела.

«На этом для него инфекционный процесс заканчивается. Собственно, на этом персонально для него и пандемия закончилась», - акцентировал специалист в эфире НСН.

Также Болибок  добавил, что коронавирус вызывает не воспаление легких, а воспаление внутренней оболочки сосудов, из-за чего может происходить массивный тромбоз. По этой причине в особой зоне риска находятся люди с атеросклерозом сосудов и повышенным сахаром.

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