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СМИ узнали о неудачной попытке США убить еще одного командира КСИР

Александра Арсентьева
12:14 11.01.2020
Официальные лица отказались сообщить журналистам детали операции против Шахлаи.
СМИ узнали о неудачной попытке США убить еще одного командира КСИР
© Фото: dpa, Globallookpress

В день убийства иранского генерала Касема Сулеймани США пытались устранить еще одного высокопоставленного иранского командира в Йемене.

Как сообщает газета Washington Post, ссылаясь на источники, Соединенные Штаты проводили операцию против одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции Абдула Резы Шахлаи, но она не увенчалась успехом.

Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани - только часть более широких действий Вооруженных сил США, сказано в статье.

Официальные лица отказались сообщить журналистам детали операции против Шахлаи, заявив лишь, что она успехом не увенчалась. Как заявил один из чиновников, власти США даже намеревались объявить об успехе двух операций одновременно.

В ночь на 3 января США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате нее погибли иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, сообщает РИА Новости.

МИД Ирака назвал произошедшее нарушением суверенитета государства. Иракский парламент проголосовал за вывод контингента США из страны, однако американский президент Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад выступит с требованием о выводе войск.

В Тегеране убийство Сулеймани назвали преступлением и пообещали ответить. В частности, Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

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