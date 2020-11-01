СМИ: задержаны еще два предполагаемых сообщника нападавшего на прихожан в церкви Ниццы

Правоохранительные органы Франции задержали еще двух человек в рамках расследования дела о нападении в церкви Ниццы, которые могли контактировать с исполнителем.

«Задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 63 лет», - сообщает телеканал BFMTV.

Всего на данный момент по данному делу под стражей находятся шесть человек.

В четверг, 29 октября, неизвестный мужчина с ножом напал на прихожан в базилике Нотр-Дам-де-Нис. В результате трагедии три человека погибли.

Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками полиции. овершившего атаку быстро задержали. Антитеррористическая прокуратура проводит расследование.