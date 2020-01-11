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В Роспотребнадзоре рассказали, на каком расстоянии дети должны смотреть телевизор

Александра Арсентьева
12:30 11.01.2020
По словам специалистов, ребенок должен смотреть любые телепрограммы под контролем родителей.
В Роспотребнадзоре рассказали, на каком расстоянии дети должны смотреть телевизор
© Фото: Jenny Norquist, moodboard, Globallookpress

Роспотребнадзор рекомендовал детям смотреть телевизор на расстоянии не менее 3 метров. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты отметили, что чаще всего взрослые не контролируют расстояние, с которого ребенок смотрит телевизор, освещение, время, в течение которого их дети сидят около экрана. По мнению экспертов, телевизор сказывается неблагоприятным образом на здоровье ребенка и негативно сказывается на его развитие. В частности просмотр телевизора оказывает негативное действие на нервную систему и органы зрения.

В Роспотребнадзоре отметили, что нередко за просмотром телепрограмм дети перекусывают вредными продуктами, поэтому у них формируются неправильные пищевые привычки, которые ведут к повышению веса и болезням желудочно-кишечного тракта.

По словам специалистов, ребенок должен смотреть любые телепрограммы под контролем родителей.

При просмотре телевизора ребенок должен удобно сидеть. Лежа, согнувшись в неудобных позах, смотреть телевизор не следует.

В Роспотребнадзоре также напомнили о требованиях ВОЗ к организации телепросмотра для детей. Так, младенцам и детям раннего возраста это делать запрещено. Дошкольный возраст (3-7 лет) - до 30 минут в день. В младшем школьном возрасте (7-10 лет) телевизор стоит смотреть 30-50 минут в день. Старшие школьные возраста (11–18 лет) могут посвятить этому занятию 1-3 часа в день.

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