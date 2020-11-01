Huawei может открыть завод по производству чипов в ответ на санкции США

Китайская технологическая корпорация Huawei планирует открыть завод по производству чипов. Как сообщает Financial Times, производство могут развернуть в Шанхае в ответ на санкции США.

Отдельно оговорено, что компания не будет пользоваться американскими технологиями. Поэтому китайская компания сможет не только ограничить зависимость от американских чипов, но и гарантировать поставки нужных элементов, не переживая о санкциях США.

Согласно замыслу, сначала на заводе будут проводить эксперименты по производству 45-нанометровых чипов. А уже к концу 2021 года Huawei рассчитывает выпускать более совершенные 28-нанометровые чипы, а к концу 2022 года - 20-нанометровые. Последними можно будет уже оснащать большинство выпускаемых производителем технических устройств с поддержкой 5G.