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В Джорджии вручную пересчитают пять миллионов бюллетеней

Ирина Киселенко
21:48 11.11.2020
Штат пообещал пересчитать все голоса до 20 ноября.
В Джорджии вручную пересчитают пять миллионов бюллетеней
© Фото: Piotr Twardysko-Wierzbicki ZUMAPRESS.com Globallookpress

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о своем решении пересчитать голоса на выборах президента США.

«В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв», - сказал Раффенспергер на брифинге.

Он считает, что голоса можно пересчитать математически, вручную, поскольку разница не так велика.

В Джорджии пока не определили победителя выборов президента. Известно, что Джо Байден опережает Дональда Трампа более чем на 14 тысяч голосов.
Штат даст победителю 16 голосов выборщиков, пишет CNBC со ссылкой на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера.

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января следующего года. Байден, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах.

Таким образом, Байден намерен отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые действующим президентом Дональдом Трампом.

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