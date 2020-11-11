СМИ: Сергей Светлаков заразился коронавирусом
По предварительным данным, у шоумена обнаружено поражение легких.
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press
Шоумен Сергей Светлаков заразился коронавирусом и был госпитализирован в одну из московских больниц.
По предварительным данным, результаты компьютерной томографии показали у него поражение легких.
О том, в каком состоянии находится шоумен сейчас не уточняются, пишет Baza со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что у известного адвоката Анатолия Кучерены на въезде в Дубай тест на COVID-19 оказался положительным.