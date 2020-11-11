Гинцбург объяснил, почему перенесшие COVID-19 в тяжелой форме могут заболеть повторно

Почти 15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут снова заболеть из-за особенностей иммунитета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



По словам специалиста, при таком течении болезни у человека не вырабатываются антитела.

«Вирус настолько хитер и коварен, что в результате у инфицированных тяжелых больных не образуются антитела к интерфероновым белкам, которые являются основой защиты как врожденного иммунитета, так и приобретенного», - сказал сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.

Глава Центра Гамалеи считает, что именно этот фактор во многом может объяснить случаи повторного заражения COVID-19, пишет ТАСС.

По последним данным, за время пандемии в России были инфицированы коронавирусом 1 836 960 человек, из которых 1 369 357 выздоровели.