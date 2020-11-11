Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гинцбург объяснил, почему перенесшие COVID-19 в тяжелой форме могут заболеть повторно

Светлана Головина
20:51 11.11.2020
По словам специалиста, при тяжелом течении болезни у человека не вырабатываются антитела.
Гинцбург объяснил, почему перенесшие COVID-19 в тяжелой форме могут заболеть повторно
© Фото: Katerina Sulova CTK Globallookpress

Почти 15% переболевших коронавирусом в тяжелой форме могут снова заболеть из-за особенностей иммунитета. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, при таком течении болезни у человека не вырабатываются антитела.

«Вирус настолько хитер и коварен, что в результате у инфицированных тяжелых больных не образуются антитела к интерфероновым белкам, которые являются основой защиты как врожденного иммунитета, так и приобретенного», - сказал сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба.

Глава Центра Гамалеи считает, что именно этот фактор во многом может объяснить случаи повторного заражения COVID-19, пишет ТАСС.

По последним данным, за время пандемии в России были инфицированы коронавирусом 1 836 960 человек, из которых 1 369 357 выздоровели.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.