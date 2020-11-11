Путин и Токаев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», - говорится в сообщении.

Также Путин и Токаев обсудили планы по организации совместного производства вакцин от коронавируса на территории Казахстана.

Ранее Казахстан усилил ограничительные меры на границе из-за распространения коронавируса. Власти до 1 мая 2021 года приостановили действие безвизового режима для граждан 57 стран.

Для иностранцев, имеющих вид на жительство в Казахстане, или являющихся гражданами республики, разрешается пересекать государственную границу не более 1 раза в 90 суток (ранее было в 30 суток).