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Путин и Токаев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ирина Киселенко
20:49 11.11.2020
Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
Путин и Токаев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
© Фото: Пресс-служба президента России

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», - говорится в сообщении.

Также Путин и Токаев обсудили планы по организации совместного производства вакцин от коронавируса на территории Казахстана.

Ранее Казахстан усилил ограничительные меры на границе из-за распространения коронавируса. Власти до 1 мая 2021 года приостановили действие безвизового режима для граждан 57 стран.

Для иностранцев, имеющих вид на жительство в Казахстане, или являющихся гражданами республики, разрешается пересекать государственную границу не более 1 раза в 90 суток (ранее было в 30 суток).

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