Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума
На данный момент организаторы демонстрации призвали участников разойтись по домам.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом сообщила оппозиционный депутат Наира Зограбян.
«На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», - цитирует ее «Интерфакс».
На данный момент организаторы демонстрации призвали участников разойтись и ждать дальнейшего развития событий.
Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции в Армении требуют отставки Пашиняна до полуночи среды.
Крупные беспорядки в Ереване начались после того, как Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября.