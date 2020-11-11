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Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума

Светлана Головина
20:34 11.11.2020
На данный момент организаторы демонстрации призвали участников разойтись по домам.
Оппозиции Армении не удалось провести отставку Пашиняна через парламент из-за отсутствия кворума
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось в связи с отсутствием кворума. Об этом сообщила оппозиционный депутат Наира Зограбян.

«На заседание явилась только вице-спикер парламента Лена Назарян. Другие депутаты от правящей фракции не пришли на заседание», - цитирует ее «Интерфакс».

На данный момент организаторы демонстрации призвали участников разойтись и ждать дальнейшего развития событий.

Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции в Армении требуют отставки Пашиняна до полуночи среды.

Крупные беспорядки в Ереване начались после того, как Россия, Армения и Азербайджан подписали совместное заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах 10 ноября.

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