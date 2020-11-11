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Добровинский лишен статуса адвоката

Ирина Киселенко
20:25 11.11.2020
При этом совет не нашел нарушения адвокатской тайны и прекратил дисциплинарное производство в этой части.
Добровинский лишен статуса адвоката
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Александр Добровинский лишен статуса адвоката за высказывания. Об этом сообщается в опубликованном решении совета Адвокатской палаты Москвы.

Добровинский высказывался о том, как Михаилу Ефремову «уйти от наказания» и о виновности актера после обращения к нему для защиты.

«Применить к адвокату Д. меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката за нарушение требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката», - говорится в решении совета.

Также в решении Адвокатской палаты сказано, что у Добровинского не было нарушения адвокатской тайны, совет прекратил дисциплинарное производство в этой части. Было прекращено дисциплинарное производство, возбужденное по представлению московского управления Минюста в части эпатажности и привлечения к себе внимания с помощью публичной активности по уголовному делу Ефремова.

Добровинский считает, что в решении совета указывается новое дисциплинарное нарушение, которого не было в представлении Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ, а также, что он якобы мог придумать факт обращения к нему за защитой Ефремова с целью самопиара. Совет отклонил этот довод.

Ранее Александр Добровинский сообщил, что лишение адвокатского статуса никак не скажется на его работе. Поэтому он продолжит свою юридическую деятельность, которой, по его словам, успешно занимался и раньше.

В бюро «Добровинский и партнеры» также не будет каких-либо изменений, поэтому его владелец будет и дальше работать там над делами, которые уже вел. Как заметил Александр Добровинский, «отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму».

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