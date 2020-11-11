В Ботсване обнаружен один из крупнейших алмазов в истории

В шахте «Карове» в Ботсване добыт алмаз ювелирного качества массой 998, вошедший в пятерку крупнейших драгоценных камней в истории.

Обнаружить находку удалось сотрудникам компании Lucara Diamond. По словам специалистов, он находится на четвертой позиции мирового рейтинга необработанных алмазов, пишет Bloomberg.

В прошлом году в этой же шахте специалистам удалось добыть алмаз весом 1 758 карат, который приобрел Louis Vuitton.

На данный момент Ботсвана является крупнейшим добытчиком алмазов в Африке и вторым в мире после России.