Вакцину от коронавируса «Спутник V» не будут продавать в розницу

Вакцина от коронавируса «Спутник V» выкуплена государством, приобрести в розницу ее нельзя, об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом», - сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.

Первая в мире вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на территории России запускается массовое производство первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V».



