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В Москве запретили проведение массовых мероприятий в новогодние праздники

Ирина Киселенко
19:20 11.11.2020
Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса могут принять через две-три недели.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Сирази

Во время новогодних праздников массовые мероприятия в Москве проводить не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе крупные рождественские и новогодние мероприятия», - рассказал он в эфире Первого канала.

По словам мэра, решение принято для того, чтобы бизнес и организаторы не тратились на проведение этих мероприятий в новогодние праздники.

Ранее жителей столицы предупредили о новых ограничительных мерах через две-три недели. Такие решение должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечить медицинскую помощь населению.

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