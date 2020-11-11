В Москве запретили проведение массовых мероприятий в новогодние праздники
Дальнейшие решения об ограничениях из-за коронавируса могут принять через две-три недели.
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Сирази
Во время новогодних праздников массовые мероприятия в Москве проводить не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе крупные рождественские и новогодние мероприятия», - рассказал он в эфире Первого канала.
По словам мэра, решение принято для того, чтобы бизнес и организаторы не тратились на проведение этих мероприятий в новогодние праздники.
Ранее жителей столицы предупредили о новых ограничительных мерах через две-три недели. Такие решение должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечить медицинскую помощь населению.