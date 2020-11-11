В Москве запретили проведение массовых мероприятий в новогодние праздники

Во время новогодних праздников массовые мероприятия в Москве проводить не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе крупные рождественские и новогодние мероприятия», - рассказал он в эфире Первого канала.

По словам мэра, решение принято для того, чтобы бизнес и организаторы не тратились на проведение этих мероприятий в новогодние праздники.

Ранее жителей столицы предупредили о новых ограничительных мерах через две-три недели. Такие решение должны минимально касаться ограничений экономики и бизнеса, чтобы с другой стороны гарантированно обеспечить медицинскую помощь населению.