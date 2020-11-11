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Россия поможет Сирии с восстановлением комфортной городской среды для вернувшихся на родину беженцев

Алексей Баранов
19:15 11.11.2020
Первым этапом будет максимально быстрое восстановление там, где это возможно, вторым этапом будет возведение всей необходимой инфраструктуры, и на третьем этапе будет повышена инвестиционная привлекательность региона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский Минстрой поделится с сирийскими ведомствами опытом по восстановлению инфраструктуры и комфортной городской среды для возвращающихся в страну беженцев, и передаст коллегам из САР различные типовые проекты, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Мы уже наработали огромный опыт в части создания сетей, в части проектно-сметной документации, всего того, на что не нужно будет тратить время нашим друзьям из Сирии, для того, чтобы брать готовые проекты, привязывать их к конкретным площадкам, создавать ровно по тем международным стандартам, не увеличивая стоимость квадратного метра, максимально оптимизируя затраты бюджета», - рассказал он.

Замминистра отметил, что возвращение к нормальной жизни невозможно без понимания сроков восстановления домов, создания новых комплексов, восстановления территорий, и строительства инфраструктуры - детских садов, школ, спортивных площадок, дорог и магистральных сетей.

Специфика строительства жилых домов в Сирии, по словам Стасишина, связана с тем, что в квартирах здесь живут большие семьи с большим количеством детей, что требует изменить подходы к строительству, которые были ранее, для того, чтобы, возвращаясь, люди получали доступ к полной инфраструктуре.

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