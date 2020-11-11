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Полиция применила оружие на марше националистов в Варшаве

Светлана Головина
18:57 11.11.2020
В ходе шествия участники использовали файеры и петарды.
© Видео: koalicja_antyfaszystowska, supporters_cz, behind3blue3eyes, Instagram © Фото: Instagram

В Варшаве сотрудники полиции применили гладкоствольное оружие во время столкновений с участниками многотысячного марша националистов. Видео было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как огромная толпа движется по одной из центральных улиц, где внезапно начинается потасовка. С целью разогнать толпу было произведено несколько выстрелов.

В ходе марша участники активно пользовались пиротехникой, в числе которых файеры и петарды.

«С целью восстановления общественного порядка в рамках действующего права проводятся действия подразделений полиции. Несколько полицейских получили ранения», - пишет РИА Новости со ссылкой на заявление варшавской полиции.

Уточняется, что мероприятие в честь 102-й годовщины восстановления независимости в Варшаве проходит несмотря на запрет местных властей, введенный из-за пандемии.

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