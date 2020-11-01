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В России изменились требования к ПТС

Алексей Курильченко
01:33 01.11.2020
Приказ МВД вступил в силу 1 ноября.
В России изменились требования к ПТС
© Фото: Павел Лисицын РИА Новости

В России с ноября вступили в силу новые положения МВД, которые предусматривают введение новой формы паспорта транспортного средства.

В положениях указан порядок оформления нового ПТС взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Также уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу «Особые отметки».

Ранее в Госдуме сообщили, что в ноябре водителям перестанут выдавать паспорт транспортного средства в бумажном виде. Теперь вся информация будет храниться в электронном. Отмечается, что ранее выданные бумажные ПТС не утратят силы, однако их можно будет поменять на электронные.

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