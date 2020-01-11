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Обходной путь: как рекомендации о полетах над Ближним Востоком затронут российских туристов

Наталья Вальханская
01:30 11.01.2020
Авиакомпании разрабатывают альтернативные маршруты и получают инструкции по безопасности. «Звезда» узнала, какие меры уже предприняты и как могут измениться время и стоимость перелета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Федеральное агентство воздушного транспорта России предупредило авиакомпании об угрозах безопасности при полетах на Ближний Восток из-за боевых действий и эскалации общественно-политической ситуации в регионе.

В ведомстве рекомендовали авиакомпаниям по возможности выбирать более безопасные маршруты, а также оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности.

«Звезда» связалась с представителями ведущих российских авиакомпаний, а также с Ассоциацией туроператоров России и узнала, какие меры уже предприняты и как могут измениться время и стоимость перелета.

В пресс-службе группы компаний S7 отметили, что их руководство внимательно следит за развитием ситуации в регионе и ознакомлено с рекомендациями Росавиации.

«S7 Airlines разработала несколько альтернативных маршрутов для выполнения рейсов Новосибирск - Дубай, предусматривающих облет потенциально рискованных зон региона», - отметила пресс-секретарь компании Надежда Хаитова.

По ее словам, время в полете может быть незначительно увеличено.

«Все члены экипажей проинструктированы по новым процедурам выполнения полетов», - добавила представитель S7.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» также подготовила альтернативные маршруты, ранее проходившие над территорией Ирана, со сдвигом на запад и восток от страны.

«В настоящий момент идет процесс получения необходимых разрешений от авиационных властей тех стран, над территорией которых планируется совершать полеты в обход», - рассказали в пресс-службе.

В «Уральских авиалиниях» отметили, что продолжительность полета на альтернативных маршрутах значительно увеличится.

«Время в пути на рейсе Москва - Дубай составит порядка семи часов, а на рейсах Екатеринбург/Челябинск - Дубай время в пути увеличится минимум до шести часов 30 минут. Данные маршруты также требуют организации промежуточных посадок для дозаправки», - заявили в компании.

Длительность полета авиакомпании «Россия» в Объединенные Арабские Эмираты, с учетом корректировки маршрута, станет на два часа больше из-за временного облета Ирана и Ирака.

© pixabay.com

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что разработали альтернативные маршруты и готовы принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов.

«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов», - отметили в «Аэрофлоте».

Входящая в группу «Аэрофлот» «Победа» также просчитала вариант облета ближневосточного региона.  

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в разговоре со «Звездой» отметила, что туристов пока не сильно коснулись изменения, введенные в связи с рекомендациями Росавиации.

«Туристы особого неудобства пока на данный момент не почувствовали. Понятно, что в некоторых случая продолжительность перелета меняется, он становится длиннее. Но главное, что это пока не отразилось на стоимости», - сказала Ломидзе.

© pixabay.com

По мнению исполнительного директора АТОР, все зависит от того, сколько продлится напряженная ситуация на Ближнем Востоке.

«Если она будет длится какое-то продолжительное время, то, возможно, стоимость будет пересмотрена. Но пока нет предпосылок к этому», - считает она.

Стоит отметить, что агентство по авиабезопасности Евросоюза также выпустило рекомендации, в которых предлагается не летать над Ираном на высоте менее 7620 метров.

Многие зарубежные авиакомпании, среди которых Air France, Lufthansa, «Белавиа» и Finnair, приостановили полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана.

Напомним, украинский Boeing 737, вылетевший из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта. По официальным данным, погибли все 176 человек, находившиеся на его борту.

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