В стране и мире В России запущено массовое производство вакцины «Спутник V» Светлана Головина Первый в мире препарат для профилактики коронавируса был разработан специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи. © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на территории России запускается массовое производство первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V». «Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам», - сказал он на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Мурашко отметил, что сейчас промышленные масштабы вакцины наращиваются. «Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», - акцентировал министр. Первая в мире вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика