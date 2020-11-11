В России запущено массовое производство вакцины «Спутник V»
Первый в мире препарат для профилактики коронавируса был разработан специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на территории России запускается массовое производство первой в мире вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам», - сказал он на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
Мурашко отметил, что сейчас промышленные масштабы вакцины наращиваются.
«Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», - акцентировал министр.
Первая в мире вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Минобороны совместно с центром имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа.