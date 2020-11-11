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Корабли Балтфлота «Евгений Кочешков» и «Мордовия» выполнили стрельбы и высадили на берег десант

Максим Румянцев
Андрей Аркадьев
18:41 11.11.2020
Во время тренировки экипажи поразили надводные и воздушные цели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» продемонстрировали свои возможности в ходе учений в Калининградской области.

Корабли подошли к берегу для выполнения главной боевой задачи - высадки морского десанта. На верхней палубе кораблей человек ощущает себя почти как на крыле самолета, высота над водой не меньше метра. Скорость кораблей достигает 6о узлов, то есть больше ста километров в час. Реакция экипажа на любое изменение обстановки должна быть молниеносной.

Во время тренировки экипажи поразили надводные и воздушные цели. Стрельбы велись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

«АК-630 эффективна по морским целям, воздушным целям, а так же по берегу. Пять-шесть тысяч выстрелов в минуту поражает противника», - рассказал командир артиллерийской боевой части МДКВП «Мордовия» Сергей Крючихин.

МДКВП «Евгений Кочешков» (проект 12 322 «Зубр») - самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке. Его задача - переброска морской пехоты. При водоизмещении в 555 тонн корабль обладает скоростью в 60 узлов. Это позволяет ему в кратчайшие сроки доставлять десантно-штурмовой батальон с вооружением и техникой в самые разные точки. В трюме корабля помещаются десять БТР или три танка, а в кубриках - две сотни морских пехотинцев.

На вооружении имеются две пусковые установки системы А-22 «Огонь» для 140,3-мм неуправляемых ракетных снарядов; две 30-мм автоматические установки типа АК-630 и система управления стрельбой МР-123-02.

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