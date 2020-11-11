РФ закрывает торгпредставительства в Литве и на Украине

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором сказано о ликвидации торговых представительств на территории Украины и Литвы. Об этом сообщается на сайте Минпромторг России.

«Решение о ликвидации Торгпредства России в Украине принято в связи с утверждением Кабинетом Министров Украины постановления о прекращении действия Соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств», - говорится в сообщении.

Отметим, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.



