РФ закрывает торгпредставительства в Литве и на Украине
После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором сказано о ликвидации торговых представительств на территории Украины и Литвы. Об этом сообщается на сайте Минпромторг России.
«Решение о ликвидации Торгпредства России в Украине принято в связи с утверждением Кабинетом Министров Украины постановления о прекращении действия Соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств», - говорится в сообщении.
Отметим, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.