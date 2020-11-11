В стране и мире Газпром и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ Светлана Головина Заявление было сделано по итогу переговоров Алексея Миллера и министра энергетики республики Виктора Каранкевича. © Фото: Егор Еремов, РИА Новости В среду, 11 ноября, вопрос о задолженности за российский газ Белоруссией был полностью урегулирован. «В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», - уточняется в заявлении Газпрома по итогам переговоров Алексея Миллера и министра энергетики республики Виктора Каранкевича. На данный момент начаты переговоры по условиям поставки газа в Белоруссию с 1 января 2021 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика