Газпром и Белоруссия урегулировали вопрос задолженности за газ
Заявление было сделано по итогу переговоров Алексея Миллера и министра энергетики республики Виктора Каранкевича.
© Фото: Егор Еремов, РИА Новости
В среду, 11 ноября, вопрос о задолженности за российский газ Белоруссией был полностью урегулирован.
«В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован», - уточняется в заявлении Газпрома по итогам переговоров Алексея Миллера и министра энергетики республики Виктора Каранкевича.
На данный момент начаты переговоры по условиям поставки газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.