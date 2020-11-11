СК показал момент нападения мужчины на супругу в торговом центре в Ленинградской области
На данный момент подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал видео момента нападения мужчины на супругу в торговом центре города Всеволожск Ленинградской области.
На кадрах видно, что изначально пара спокойно разговаривает в коридоре ТЦ, после чего мужчина набрасывается на погибшую и начинает применять грубую силу.
На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее следователи сообщили, что мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруге, после чего нанес множественные удары тупым предметом.