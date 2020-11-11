СК показал момент нападения мужчины на супругу в торговом центре в Ленинградской области

Следственный комитет России опубликовал видео момента нападения мужчины на супругу в торговом центре города Всеволожск Ленинградской области.

На кадрах видно, что изначально пара спокойно разговаривает в коридоре ТЦ, после чего мужчина набрасывается на погибшую и начинает применять грубую силу.

На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее следователи сообщили, что мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруге, после чего нанес множественные удары тупым предметом.