В стране и мире В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом Светлана Головина Общее число зараженных COVID-19 за время пандемии в стране достигло 1 636 781 человек. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости В России за последние сутки выявлено 18 665 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Москве - 5 261 человек, Санкт-Петербурге - 896 и Московской области - 545. «Вылечились за сутки 10 259 пациентов за сутки, умерли - 245 человек», - сообщили в оперштабе. Общее число зараженных COVID-19 за время пандемии в стране достигло 1 636 781, из которых выздоровели 1 225 673 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика