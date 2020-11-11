Люди пострадали после падения на них стеллажа с туалетной бумагой в Дзержинске
По предварительным данным, пострадали четыре человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: novgorod_52, ВКонтакте
В городе Дзержинск на покупателей упал стеллаж с туалетной бумагой. Происшествие произошло в одном из местных магазинов города. Об этом сообщают очевидцы.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: три женщины и один мужчина получили травмы разной степени тяжести.
На место прибыли службы экстренного реагирования. В данный момент выясняются все причины и обстоятельства случившегося.