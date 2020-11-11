Бритни Спирс отказалась выходить на сцену из-за опеки отца

Адвокат поп-певицы Бритни Спирс Сэмюэл Д. Ингем сообщил, что артистка отказывается выступать пока ее опекуном является отец Джейми Спирс, который имеет полный контроль над финансами.

Заявление было сделано после очередного слушания об отмене права опеки над Спирс в Лос-Анджелесе, на котором певице было вновь отказано.

«Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она также заявила, что не будет выступать, пока ее карьерой отвечает отец. Мы действительно на перепутье», - цитирует правозащитника Us Weekly.

Опеку над певицей установили в 2008 году после ряда эксцентричных поступков, в частности, публичного нервного срыва.

После принудительной госпитализации опекунами Спирс были назначены ее отец и адвокат Эндрю Уоллет, который позднее перестал исполнять свои обязанности. По решению суда, Джейми Спирс предоставили возможность получать ежегодные выплаты около 130 тысяч долларов из имущества дочери.