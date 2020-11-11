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Врач рассказал о главных витаминах в зимний период

Ирина Киселенко
17:19 11.11.2020
В рационе обязательно должны быть замороженные или свежие ягоды, овощи.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: PIC, imagebroker, Globallookpress

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о том, какие витамины следует употреблять в зимний период и на какие продукты обратить внимание.

В рационе должно быть достаточное количество белковых продуктов: мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Это основные компоненты питания.

«Нехватка белка в рационе может привести к снижению иммунитета. Поэтому помним про это и не забываем, особенно в период респираторно-вирусных заболеваний», - подчеркнула эксперт.

Также в рационе должны быть в каком-то объеме замороженные или свежие ягоды, овощи, фрукты. Считается, что это основной источник витаминов и антиоксидантов.

«Опять же, это повышает нашу устойчивость в период каких-то заболеваний, повышает хорошо иммунитет», - добавила Макиша.

По словам эксперта, по возможности следует выбирать и сезонные продукты.

«Можно, например, использовать квашеную капусту. Такие продукты можно включать в рацион чаще. Продукт хороший, высокое содержание витамина C, это ферментированный продукт», - отметила эксперт.

Считается, что квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые воздействуют на микрофлору кишечника и это тоже способствует поддержанию хорошего иммунитета.

Из добавок обязательно в рацион нужно включить витамин D. Этот витамин широко распространен. Поскольку световой день сокращается, то естественно витамин D нужно принимать на протяжении всей зимы и регулярно в профилактической дозе.

«Для этого нужно сдать анализы и понять, на каком он уровне и скорректировать значение дозы этого витамина со специалистом однозначно», - отметила врач.

Поскольку уменьшается световой день, то появляется нарушение циркадных ритмов. Это отражается на качестве сна, а у кого-то проявляются симптомы депрессии и тогда «поможет классическая добавка для нервной системы Магний B6, в любых форматах», добавила врач.

Ранее врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала о том, что в период пандемии веганство может негативно сказаться на здоровье человека, поскольку при отказе от определенного перечня продуктов в организме формируется дефицит полезных веществ, который приводит к снижению иммунитета.

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