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Магия песни: стали известны первые полуфиналисты конкурса «Новая Звезда»

Татьяна Ляшко
11:17 01.01.2020
На отборочный этап песенного конкурса прибыли участники из всех 85 регионов России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Перед выходом на сцену участники конкурса делятся планами на жизнь и разогревают связки. Михаил Рожин родился в далеком северном улусе республики Саха, но любовь к музыке привела его в Якутск, а потом и в Москву. Он сам пишет песни на родном языке. В них он воспевает красоту природы своего края, которая сплелась с любовью к девушке. Это понятно и без перевода.

Чтобы поразить членов жюри, участники готовы выучить любой язык. Анна Бизяева из Пензы на «Новой Звезде» впервые запела на украинском. Впрочем, она привыкла учиться. Два музыкальных образования и пять инструментов: фортепиано, аккордеон, гитара, балалайка и укулеле. На сцене Анна сделала основную ставку на собственный голос.

На отборочный этап приехали участники со всех 85 регионов России. Под их ногами огромная звезда, каждый член жюри может погасить один из ее лучей. Если перестанут гореть все пять – конкурсант выбывает. Жюри очень разборчиво и требует от участников полной отдачи.

Галина Соколова из Псковской области с детства занимается вокалом, но на сцене у нее сдают нервы. Жюри вынуждено прервать выступление девушки. Не выдерживает напряжения и Софи из Дагестана. Солистка Государственной филармонии не справляется с хитом Уитни Хьюстон и жюри непреклонно.

По итогам отборочного тура, максимальную оценку в 100 баллов получает Михаил Рожин из республики Саха, он проходит в полуфинал, который состоится уже в 2020 году. Кто станет новой звездой смотрите в эфире нашего телеканала 2 и 3 января.

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