Россия возобновляет авиасообщение с Японией

Авиасообщение между Россией и Японией, временно остановленное в связи с противоэпидемическими ограничениями во время пандемии, вновь откроется в ноябре.

Решение о возобновлении полетов было взаимно одобрено в странах на основании соответствия статистики распространения COVID-19 установленным цифрам. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Воздушный транспорт из РФ будет отправляться в японскую столицу трижды в неделю (два раза из Москвы и один – из Владивостока). Первый рейс из Москвы совершит «Аэрофлот» 5 ноября. Из Владивостока в Токио в свою очередь пассажиров доставит его дочерняя компания «Аврора».

Ранее о возобновлении авиасообщения с Россией сообщила Австрия. Кроме того, вновь начинают курсировать самолеты между РФ и Кубой с Сербией.