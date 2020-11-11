Момент обрушения бетонной плиты на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе попал на видео
Он был зафиксирован камерой видеорегистратора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Сети появилась видеозапись, на которой снят момент падения плиты на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Инцидент зафиксировала камера видеорегистратора.
На видеоролике видно, как машина задевает ограничитель высоты. Конструкция не выдерживает и летит вниз на автомобиль.
Ранее водитель автомобиля поделился комментарием касательно произошедшего. Он рассказал, что все произошло за считанные секунды. В момент обрушения в машине Алексея находились родители и сын. В результате инцидента пострадавших нет.