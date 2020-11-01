В стране и мире Правящая партия Грузии лидирует в парламентских выборах Светлана Головина На данный момент подсчет голосов прошел с 78,16% участков. © Фото: Sputnik,РИА Новости По предварительным данным Центризбиркома Грузии, на парламентских выборах лидирует правящая партия «Грузинская мечта» - 48,36% голосов. На данный момент подсчет голосов прошел с 78,16% участков. На втором месте оказался оппозиционный блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», - 26,35%, на третьем - «Европейская Грузия - движение за свободу» с 3,79% голосов.. В этом году парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе, согласно которой 120 из 150 депутатов отберут по пропорциональным спискам, еще 30 - по мажоритарным. Всего в выборах участвуют 48 партий и два блока. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика