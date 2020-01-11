Московских водителей предупредили о «настоящей зиме»

В Москве в ближайшие три дня будет идти снегопад, и водителям следует быть внимательнее на дорогах. С таким предупреждением выступили в ЦОДД.

Снег ожидается с 11 по 13 января, при этом возможны гололедица и порывы ветра до 17 метров в секунду.

«В Москву, кажется, идет настоящая зима. Будьте аккуратнее на дорогах и не стойте под деревьями и рекламными щитами», - говорится в сообщении.

В ЦОДД добавили, что сообщения о поврежденных знаках и светофорах принимаются по телефону 3210 без выходных.