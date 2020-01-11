Хаменеи приказал обнародовать результаты расследования авиакатастрофы в Иране

Верховный лидер иранской республики Али Хаменеи распорядился, чтобы результаты расследования авиакатастрофы под Тегераном были опубликованы. Об этом он заявил на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности.

«Он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно», - пишет РИА Новости.

Правительство Ирана 11 января признало, что украинский Boeing 737-800 был сбит военными случайно, так как лайнер пролетал недалеко от военного объекта страны и был принят за вражеский.

Глава республики Хасан Роухани поручил принять меры для выплаты компенсаций, а также дал обещание, что все виновные будут наказаны.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет от Ирана официальных извинений и полного признания вины.