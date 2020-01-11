«Иран пошел на более открытый диалог»: эксперт о сбитом украинском самолете
То, что Иран решился на признание про сбитый ракетой украинский самолет, свидетельствует, что государство пошло на более открытый диалог. Об этом рассказал «Звезде» эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.
«В Тегеране сложился комплекс очень сложных обстоятельств, которые инициировали подобные сценарии развития событий. Я сам бывал не раз в этом аэропорту и знаю, что это гражданский аэропорт и появление такого типа оружия, из которого был сбит самолет, может быть в том случае, если только иранская сторона ожидала атаки американской авиации на гражданский аэропорт», - сообщил он.
По словам Тарасова, в Иране очень непростая обстановка и возможно, что определенные силы попытались дискредитировать руководство страны и поэтому совершили такую акцию.
«Причем здесь много вопросов, почему против Украины; там немало самолетов, которые вылетают в другие страны и так далее. То есть эту трагедию можно изучать очень тщательно с учетом, прежде всего, внутриполитической ситуации в Иране, но тот факт, что руководство страны все же решилось на такое признание, свидетельствует, что она пошла на более открытый диалог, прежде всего, со всем миром, западными партнерами и с Украиной. Как дальше будет реагировать мир на развитие событий - сказать сложно, но нужно отдать должное иранскому руководству, что они, в общем-то, приняли правильное решение», - отметил эксперт.
В субботу Вооруженные силы Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит случайно, причиной трагедии стал человеческий фактор: лайнер пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за вражеский.
В среду воздушное судно, летевшее в Киев, потерпело крушение в скором времени после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, из них 167 пассажиров - граждане Канады, Ирана, Украины, Афганистана, Германии и Швеции.