Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 51

Количество погибших при землетрясении в турецкой провинции Измир возросло до 51 человека. Ранее Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD) страны сообщало о 49 погибших.

«По последним данным, число жертв возросло до 51», - цитирует вице-президента республики Фуата Октая.

Землетрясение на западе Турции магнитудой в 6,9 баллов, эпицентр которого находился в Эгейском море, вызвало небольшое цунами, в результате чего затопило прибрежные улицы в Сеферихисаре.

В Измире обрушилось по меньшей мере 20 зданий. Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.