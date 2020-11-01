Ученые выявили новое смертельное заболевание у мужчин

Исследователи из Соединенных Штатов заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин - VEXAS, которое может привести к смерти заболевшего в 40% случаев.

При обнаружении данного синдрома у пациентов проявляется лихорадка, активное тромбообразование и воспалительный процесс в легочных тканях.

«Заболевание связывают с соматическими мутациями гена UBA1 в X-хромосоме больных», - пишет aif.ru со ссылкой на результаты исследования.

В ходе завершения работы VEXAS выявили у 25 человек, однако реальное число больных может быть в разы больше.