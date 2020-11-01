Во всех больницах Челябинска проверят кислородное оборудование

В Челябинске после взрыва кислородной будки в студенческой клинике, переоборудованной под госпиталь для лечения пациентов с COVID-19, принято решение проверить кислородное оборудование во всех городских больницах.

Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, особое внимание будет уделяться тем учреждениям, где оно было установлено недавно.

«Вполне возможно, что причиной вчерашнего происшествия стали нарушения при монтаже дополнительного оборудования на кислородной базе», - пояснил губернатор на брифинге.

Глава региона сообщил, что проверочные работы в данном направлении ведутся. На место выедут специалисты Ростехнадзора и полиции, потому что это связано с вопросы безопасности и допуска на объекты. О результатах проверки позже проинформируют.

Напомним, пострадавших и раненых при взрыве, к счастью, не было. В городском Минздраве сообщили, что троих самых тяжелых реанимационных пациента переводят в Первую Городскую больницу, еще около 20 пациентов разместят в третьей областной больнице.